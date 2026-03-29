EU entra en conflicto con Aurora Prieto y no descarta presentarse en 2027

Esquerda Unida recuerda que tiene una concejala en el Concello de Cangas: Aurora Prieto. Lo hace después de que la edil manifestara que no tenía intención de volver a presentarse y que consideraba que EU no tenía infraestructura en el municipio para intentarlo en 2027. Es algo en lo que coincidían también la mayoría de hombres y mujeres que llevan años enarbolando la bandera de Esquerda Unida en Cangas. La gente que estaba preparando el equipo de Aurora Prieto para que tomara el relevo renunció por motivos personales y lo cierto es que se abrió un desolado paisaje en esta formación que defendió el fallecido alcalde Xosé Manuel Pazos y al que relevó con éxito electoral Aurora Prieto, muchas veces, demasiadas, al margen del partido, que nunca miró para Cangas más que de reojo.

No sentó bien en Esquerda Unida que Aurora Prieto anunciara que en 2027 esta formación política no iba a concurrir a las elecciones municipales en Cangas, que no había infraestructura. El Coordinador Nacional de EU, Lino Costas, se puso en contacto con Aurora Prieto para reprocharle el anuncio.

En declaraciones a FARO DE VIGO, Lino Costas manifestó que no era quién Aurora Prieto para anunciar lo que anunció, que aún quedaba mucho tiempo y que se estaba trabajando para renovar la dirección local del EU en Cangas, porque se habían producido varias dimisiones. También se apresuró a decir que otros destacados seguidores de EU en Cangas, que coincidían con Aurora Prieto, no podían tampoco hablar en nombre de EU porque no tenían carné. Esas persona que dice Lino Costas que no tienen carné fueron las que lucharon por sus siglas en las pasadas elecciones y en otras, apoyando al fallecido alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos. Ahí a Esquerda Unida no les preocupaba si tenían o no carné, como tampoco quien financiaba gran parte de la campaña política de EU.

Cierto que aún queda mucho tiempo para las elecciones municipales y que el partido a nivel nacional es quién decide si se forma o no candidatura, pero no se puede acudir solo a Cangas para reprochar. Lino Costas bebe de las fuentes de la viuda de Xosé Manuel Pazos, María González. La única razón por la que los que trabajaron en las elecciones pasadas en favor de Aurora Prieto fueran bajo las siglas del Esquerda Unida. Porque lo cierto es que se estaba lejos de esa idea. Prevaleció la opinión de María González por la sensación que tuvieron los demás de no desairar la memoria de Xosé Manuel Pazos. A día de hoy, la decisión hubiese sido otra, totalmente diferente.

«No se consultó ni a al grupo ni a la dirección nacional por el tasazo»

Pero no solo se abrió el melón de las elecciones municipales en EU, también el del la tasa de la basura. De forma sorprendente, EU también pedía estos días explicaciones a Aurora Prieto por haber votado a favor de la tasa que regirá a partir del próximo año el precio de la basura. Lino Costas afirma que Aurora Prieto no consultó con ellos la decisión, ni tampoco con el grupo local (no sabemos a que grupo local se refiere). «No puedo decir si estuvo bien o mal votar a favor. Pero si estás en un partido político tienes que actuar de acuerdo con él», manifiesta el Coordinador Nacional de EU. En estos momentos se vislumbra un nuevo intento de María González por liderar EU en Cangas. La aparición de Lino Costas ahora así lo refleja.

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La carrera electoral comenzó de lleno. Con los nombres de los candidatos ya comienzan a aparecer las primeras discordias. Por alguna razón, a todos se les llena la boca con la palabra asamblea. Ocurrió en el PSOE, cuando se dio a conocer que la candidata iba a ser Sagrario Martínez y también en el PP, cuando pusimos que Dolores Hermelo trabajaba y tenía la voluntad de ser candidata a la alcaldía de Cangas en las próximas elecciones municipales. Enseguida hubo llamadas a esta Redacción de los compañeros de unos y otros que recordaban que era una asamblea la que hacía estos nombramientos. Pero que nadie se engañe pensado que en esa crítica hay un deseo de que se sigan los cauces habituales, sino de compañeros o compañeras molestos porque les hubiera gustado ser ellos los que encabezaran la candidatura.