Entrada triunfal de la Borriquilla en la alameda de Cangas

La imagen de la Borriquilla que realizó Bladimiro Mielgo en 1993 para la Semana Santa de Cangas, esa de la que se dice que se había hecho con el rostro de Lenin y que fue cambiado, recreó de nuevo en la mañana de este domingo la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Lo hizo en la alameda en donde se realizó la bendición de Ramos

Sobre ruedas debido a su peso, la Borriquilla entró a primera hora de la mañana en la Alameda Vella de Cangas o Jardines de Félix Soage, acompañada por la Banda de Gaitas y Percusión María Soliña y por muchas familias con niños portando las tradicionales palmas y ramas de olivo, algunas adornadas con golosinas, para su bendición. El sol acompañó en este Domingo de Ramos, que marca propiamente el inicio de la Semana Santa y que siempre fue día de estreno en los hogares.

La Borriquilla de Cangas en procesión. / Santos Álvarez

El buen tiempo permitió realizar toda la procesión al aire libre, así como la bendición en unos jardines a rebosar, con el párroco, Santiago Pérez, en el palco, como es tradición en Cangas. Una vez que concluyó, la Borriquilla continuó la procesión por la calle Real hasta la excolegiata, en donde a las 12:00 se celebró la misa solemne de la Pasión del Señor, con gran asistencia, mayoritariamente familias que habían participado en la bendición.

La procesión con los apóstoles en Moaña. / S.Á.

La jornada está prevista que concluya por la tarde con un vía crucis infantil por las calles del casco urbano, con participantes, de entre 4 y 20 años, de las distintas cofradías y bajo la coordinación de la del Cristo del Consuelo.

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El párroco de Bueu en la bendición en el parque del antiguo cementerio. / S.Á.

En Moaña también hubo bendición en el atrio del Carmen y procesión con 12 vecinos haciendo de apóstoles y en Bueu, tras la misa, el párroco, José López, bendijo las palmas en el parque del antiguo cementerio.