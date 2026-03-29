Día de Borriquilla y bendición de Ramos

Las localidades de O Morrazo viven hoy el Domingo de Ramos, algunas con procesiones de la Borriquilla y todas con la bendición de palmas y olivos, que estos últimos días ya se veían llevar de un lado para otro. En Cangas la procesión es a las 10.45 y a las 11.30 la bendición en la alameda vella; en Moaña a las 11.45 y en Bueu hay misa y bendición a las 12.00.