Detenido en Cangas tras una espectacular persecución policial a gran velocidad por medio municipio

Un vecino de Aldán fue interceptado a primera hora de la noche de este domingo por la Policía Local de Cangas tras una larga persecución en coche a gran velocidad por el casco urbano y la zona de O Hío que generó situaciones de peligro para otros conductores e incluso la patrulla tuvo que desenfundar sus armas.

El varón, de mediana edad, conducía una furgoneta bajo los efectos del alcohol, de hecho, resultó con una tasa de alcohol en sangre de 0,99 y 1,02. La Policía dio alcance al vehículo en la rúa Castiñeiras tras recorrer el centro urbano de Cangas, la rotonda do Mexilón, pasar por Liméns, O Viso, Igrexario y bajar por O Buraquiño, en O Hío. El conductor de Aldán huía en su furgoneta de una colisión en las inmediaciones de la plaza de abastos. La patrulla estaba realizando un control rutinario cuando escuchó en las inmediaciones gritos procedentes de !se escapa, se escapa! Uno de los agentes golpeó la furgoneta pidiendo que parara, sin conseguirlo y a partir de ahí comenzó la gran persecución con los dos agentes en el coche patrulla.

Vaso de cubata que llevaba el conductor junto al volante. / Fdv

Una vez alcanzado en Castiñeiras, los policías vieron que el conductor salía con un objeto en la mano que brillaba. Ante el temor de que fuera un arma, los agentes sacaron la pistola y la tasser eléctrica con el objetivo de que depusiera su actitud. Presentaba inequívocos síntomas de embriaguez, incluso se confirmó después que conducía con un cubata.

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Una vez fuera del vehículo, la Policía le puso las esposas al conductor y lo trasladó a comisaría.