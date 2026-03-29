Cuatro empresas optan a la gestión de la piscina municipal de Bueu

Un total de cuatro empresas optan al contrato de gestión de la piscina municipal de Bueu, que hoy cumple cinco años desde su apertura oficial el 29 de marzo de 2021. La mesa de contratación abrió esta pasada semana los diferentes sobres para comprobar que no existía ninguna baja temeraria y que todas las aspirantes habían presentado la documentación requerida, por lo que ahora mismo se encuentra valorando las diferentes propuestas antes de emitir su propuesta de adjudicación. Esta debería de conocerse en los próximos días, más allá de que la actividad municipal se reducirá debido a la Semana Santa.

Los técnicos deberán analizar las diferentes ofertas, teniendo en cuenta que el económico no es el único criterio para proceder a la elección de la ganadora en este proceso cuyo presupuesto base de licitación se sitúa ligeramente por debajo de los 1,9 millones de euros por cuatro años (con la posibilidad de prorrogarlo uno más). El precio supone hasta 40 puntos, pero hay otros factores que influirán en la decisión. Son la acreditación de la calidad en trabajos similares (hasta 20 puntos), la celeridad en la puesta en funcionamiento (10), el incremento del horario de apertura sin coste para el concello (15) y la dotación de maquinaria extra para el gimnasio (15). Una vez baremados todos, la firma con mayor puntuación se llevará el gato al agua.

La satisfacción dentro del Concello de Bueu es evidente, ya que la ausencia de dificultades en este primer trámite permitirá mantener las previsiones iniciales, que marcan que el contrato se pondría en marcha el próximo 1 de junio, culminando de este modo un proceso arduo para uno de los considerados proyectos estrellas en el municipio en los últimos tiempos.

La empresa que se encargue de gestionar las instalaciones –bajo supervisión municipal– asumirá, entre otros costes, una plantilla con hasta 12 trabajadores, incluyendo entre ellos a un director, monitores, socorristas y personal de limpieza y mantenimiento. También deberá dotar al gimnasio del equipamiento técnico. Fuera del contrato, en cambio, se quedan aspectos que irán directamente a las arcas municipales como el pago de los suministros (agua, gasoil, electricidad y telefonía), así como el mantenimiento de ascensores y los gastos informáticos (licencias, software, etcétera).

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Con la entrada en vigor del contrato se comenzará asimismo a cobrar por el uso de la piscina, que hasta ahora es gratuita, con unas tarifas para el abono individual de 26,95 euros y de 40,95 para el familiar, entre otros.