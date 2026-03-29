«No se consultó ni a al grupo ni a la dirección nacional por el tasazo»

Pero no solo se abrió el melón de las elecciones municipales en EU, también el del la tasa de la basura. De forma sorprendente, EU también pedía estos días explicaciones a Aurora Prieto por haber votado a favor de la tasa que regirá a partir del próximo año el precio de la basura. Lino Costas afirma que Aurora Prieto no consultó con ellos la decisión, ni tampoco con el grupo local (no sabemos a que grupo local se refiere). «No puedo decir si estuvo bien o mal votar a favor. Pero si estás en un partido político tienes que actuar de acuerdo con él», manifiesta el Coordinador Nacional de EU. En estos momentos se vislumbra un nuevo intento de María González por liderar EU en Cangas. La aparición de Lino Costas ahora así lo refleja.

La carrera electoral comenzó de lleno. Con los nombres de los candidatos ya comienzan a aparecer las primeras discordias. Por alguna razón, a todos se les llena la boca con la palabra asamblea. Ocurrió en el PSOE, cuando se dio a conocer que la candidata iba a ser Sagrario Martínez y también en el PP, cuando pusimos que Dolores Hermelo trabajaba y tenía la voluntad de ser candidata a la alcaldía de Cangas en las próximas elecciones municipales. Enseguida hubo llamadas a esta Redacción de los compañeros de unos y otros que recordaban que era una asamblea la que hacía estos nombramientos. Pero que nadie se engañe pensado que en esa crítica hay un deseo de que se sigan los cauces habituales, sino de compañeros o compañeras molestos porque les hubiera gustado ser ellos los que encabezaran la candidatura.

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En el BNG de Cangas también está pendiente de esa asamblea, pero sus dirigentes no ven a nadie postulándose para hacer frente a Araceli Gestido, sobre todo después del trabajo hecho. Aún con todo, el anunció de que era la mejor posicionada también provocó sarpullidos y algún eczema.