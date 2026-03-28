El tripartito acusa al PP de transmitir bulos con las subvenciones

El gobierno local de Cangas desmonta las mentiras del PP sobre la supuesta pérdida de subvenciones. Denuncia lo que considera una nueva ofensiva política del PP que vuelva difundir afirmaciones falsas sobre la supuesta pérdida de subvenciones con el único objetivo de erosionar la gestión del gobierno municipal. «Estas declaraciones constituyen un intento evidente de desacreditar tanto al trabajo serio y riguroso del gobierno como la profesionalidad del personal técnico municipal».

Manifiesta el gobierno que las subvenciones públicas no consisten en pedir todo lo que aparece publicado, como pretende hacer crear la oposición. Supone analizar con responsabilidad cada convocatoria, valorar su utilidad real para los vecinos y comprobar previamente que el Concello puede asumir la cofinanciación y la ejecución de proyectos. «O contrario sería una absoluta irresponsabilidad. Resulta especialmente grave que el PP lleve a los medios líneas de subvención a las que este Concello ni siquiera puede presentarse, por estar destinada a municipios de menos de 20.000 habitantes. Este hecho evidencia dos posibilidades igualmente preocupantes: o bien desconocen por completo aquello de lo que están hablando o bien saben perfectamente que no es cierto y optan por engañar a los vecinos para intentar desgastar al gobierno»

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Recuerda que las ayudas para la depuración están destinadas para mini depuradoras de dimensiones muy reducidas. Con respecto a las subvenciones para el archivo municipal, el PP vuelve a repetir el mismo argumento y el gobierno recuerda que se trata de convocatorias centradas en la digitalización, que requieren unas tareas técnicas de catalogación que puso en marcha este gobierno y que permitirán en el futuro optar a esta líneas. El gobierno considera inaceptable esta manera de hacer política del PP, lanzando mensajes falsos con la intención de generar una percepción negativa.