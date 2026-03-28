Parlamento
Ríos retoma la petición de que el transporte de barco sea público
El diputado nacionalista arremete contra el cambio de los populares: «¿A que intereses sirven?»
El diputado y portavoz de Mobilidade del BNG en el Parlamento gallego, el moañés Paulo Ríos, emplazó ayer al PP en la cámara a explicar a los vecinos de O Morrazo por qué ya no defiende que el transporte regular de pasajeros en la ría vuelva a ser de titularidad pública y preguntó a la bancada popular a qué intereses sirven.
La proposición no de ley del BNG, contra la que votó el PP, instaba a la Xunta a dar los pasos necesarios para blindar la continuidad del servicio, negociando con la UE los cambios legales necesarios, para la recuperación de esta titularidad pública del transporte de ría, que se perdió en 2006 por una sentencia de la Comisión Europea para la liberalización del transporte. Dice que el paso del tiempo desmontó esta sentencia de la liberalización del sector para evitar el monopolio, ya que según el registro de empresas prestadoras del transporte, hay unos 150 servicios y más del 80% de estos corresponden a dos únicas empresas.
Ríos reprochó a los populares el cambio de postura y recordó que el PP impulsó desde la Xunta acciones similares para solicitar a la UE la reforma del marco legal en la línea de superar el actual marco de libre competencia para garantizar un transporte público y huir de la barra libre que supone la liberalización. Recuerda que es lo mismo que solicitaba el gobierno de Feijóo en 2015 y en 2016, que llegó a remitir la petición a la UE, contra la sentencia que puso fin a la titularidad pública que establecía la regulación de la Xunta en el año 1999.
El moañés preguntó a la diputada y portavoz del PP de Cangas, Dolores Hermelo, encargada de defender la postura de su partido, por qué este cambio de idea y se prefiere el dinero que sale del bolsillo de todos los gallegos. Recordó las irregularidades, sanciones y expedientes abiertos a algunas navieras por fijar precios entre ellas y vender más billetes de la capacidad que tenían.
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