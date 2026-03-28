El PSOE de Moaña se queda solo en su moción contra la guerra

Ni el «No a la guerra» une a los grupos políticos de la corporación municipal de Moaña, como quedó demostrado en el pleno de este jueves, en el que el portavoz del PSOE, Mario Rodríguez, llevaba una moción en defensa de la paz en la que pedía votar «No a la guerra», reclamar a Estados Unidos e Israel el cese de las hostilidades; repudiar el régimen de Irán por la vulneración de los derechos humanos, sobre todo a las mujeres; apoyar la posición del Gobierno de España y, entre otras cuestiones, el envío de la fragata española a Chipre.

El PP se abstuvo, en una postura muy criticada por el BNG, que, paradójicamente votó en contra pese a su clara postura contra el conflicto bélico, reflejado también recientemente en el Parlamento gallego. La postura del PP la defendió Diego Ríos que dijo que nadie está a favor de la guerra, pero que la moción «no va de Moaña, que es una cuestión de política exterior que no se decide en este pleno y que ellos fueron elegidos por los vecinos para arreglarles sus problemas, además de que si lo que pedía el PSOE era apoyar al gobierno de Pedro Sánchez «el PP de Moaña no está aquí para eso». Insistió en que el pleno no va a resolver el conflicto de Oriente Medio ni va a cambiar la política exterior de España ni influir en las decisiones internacionales: «El PSOE tiene otros foros en donde debatir sobre política internacional como el Congreso, el Senado o las instituciones europeas».

Diego Ríos (PP). | / GONZALO NÚÑEZ

Pese a que el BNG votó en contra de la moción del PSOE, la postura del PP hizo «enfadar» a la portavoz nacionalista, María Ortega, que aseguró que le iba a echar «un capote» a Mario Rodríguez e insistió en que sí hay que hablar en el pleno de los conflictos que influyen en la vida y también en la calle sobre quienes apoyan los conflictos bélicos. Señaló que comparten estar en contra de las guerras, que todas son ilegales, pero explicó que la paz no se defiende con retórica, sino con soberanía.

María Ortega (1ª derecha) con sus compañeros del BNG, durante su intervención en el pleno sobre la guerra. / Gonzalo Núñez

Argumentó que la moción socialista incurría en contradicciones ya que el PSOE utiliza una «doble vara de medir» para repudiar esta guerra, pero «calla ante Arabia Saudí o Catar, aliados de Europa» y que utilizar a la mujer para vender guerras, es un “guion” que ya vio en otros conflictos y que no se podía apoyar a una comunidad internacional, como pide la moción, que se pone de perfil ante el exterminio del pueblo palestino y con Marruecos por el Sáhara. Todas las guerras son ilegales. Se mostró contraria al envío de la fragata a Chipre porque eso «no es defensa, es participar en una escalada militarista que pone en riesgo la vida de la población s y la estabilidad de todo Oriente Medio».

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El portavoz del PSOE calificaba ayer de «hipocresía política intolerable» el voto en contra del gobierno que preside Leticia Santos, que en el pleno sólo dijo que «por supuesto decía no a la guerra, también en el Sáhara». Mario Rodríguez asegura que «mucha pancarta y mucho discurso, peor cuando toca retratarse, el gobierno de Leticia Santos se coloca en el lado contrario de la paz».