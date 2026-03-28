El PP critica la «racanería» en la subida de los premios Johán Carballeira

El grupo municipal del Partido Popular de Bueu ha criticado la «racanería» y «falta de apoyo decidido» del gobierno de Félix Juncal en el ámbito de la cultura después de haberse conocido que la dotación de los Premios Johán Carballeira de Xornalismo e Poesía aumentará hasta los 2.500 euros. El principal grupo de la oposición reclama un mayor respaldo económico a estos galardones «para ponerlos en valor como se merecen y para situar a nuestro concello en un lugar importante en el marco de la cultura gallega».

Así, los populares creen «mínimo» el aumento para una iniciativa cultural «del propio ejecutivo creada hace años y que nunca vio modificada su cuantía». En este sentido, recuerdan que en 2020 el PP ya había presentado enmiendas a los presupuestos municipales para que se incrementase la dotación hasta los 3.000 euros en cada modalidad, una apuesta que reiteraron en 2023, «pero en ambos casos fueron rechazadas por el BNG», que ahora, añaden, «trata de vender como un hito una subida que se queda corta y de la que tampoco es para presumir viendo el coste de la vida y lo que crecieron otros premios culturales».