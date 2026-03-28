Moaña alerta a la ministra del silencio de la Xunta en la apertura del centro de salud

El conflicto por la falta de urgencias en Moaña, que ayer cumplió 6 años; y la falta de respuesta de la Consellería de Sanidade a las peticiones del gobierno local sobre la fecha de apertura del nuevo centro de salud que la Xunta construyó en la zona de Sisalde, y si abrirá o no con el Punto de Atención Continuada (PAC) de urgencias, se verá en Madrid. La alcaldesa de Moaña y presidenta de la Mesa Local da Sanidade, Leticia Santos (BNG), es consciente de que las competencias de sanidad las tiene la comunidad autónoma, pero la reacción del gobierno autonómico del PP respecto a las demandas de Moaña para su nuevo centro de salud, le ha llevado a implicar a la ministra de Sanidad, Mónica García, para que medie y que conozca «cómo se están gestionando estos recursos y cómo se incumplen los compromisos formales con un Concello que cedió el suelo público para un nuevo centro de salud que garantizara una mejor atención sanitaria a su población».

Leticia Santos, en una reciente manifestación por las urgencias. / SANTOS ÁLVAREZ

Tal y como había anunciado en la última concentración semanal para reclamar las urgencias, el domingo pasado ante la Casa do Mar, la alcaldesa remitió ayer la carta a la ministra -en gallego y en castellano- en tono bastante conciliador y que encabeza trasladándole una situación que consideran «profundamente injusta y que afecta de manera directa al derecho a la atención sanitaria de los vecinos». Le informa que el 27 de marzo de 2020, el Sergas decidió cerrar el servicio de urgencias del PAC de Moaña y trasladarlo al PAC de Cangas, amparándose en la situación emergencia derivada de la pandemia del COVID-19. Añade que, sin embargo, superada esta etapa y recuperada la normalidad asistencial, el servicio nunca fue restituido. No explica el motivo que argumentaba la Consellería de Sanidade de falta de espacio en la Casa do Mar, cuyo acondicionamiento descartó finalmente como también la propuesta valorada en 2022 de abrir el PAC sólo durante la semana, sin noches ni fines de semana.

Leticia Santos explica a la ministra que, ante esta situación, sin servicio de urgencias, la Mesa Local da Sanidade del Concello, inicio una «batalla institucional y social», y en diciembre de 2021 una movilización que, a día de hoy, ya suma 229 semanas consecutivas de protestas. Las movilizaciones tenían tres reivindicaciones claras: recuperación de las urgencias, cobertura de vacantes médicas -especialmente en el turno de tarde- y refuerzo del servicio de ambulancias en O Morrazo. Confirma que sólo se consiguió el refuerzo de la ambulancia y desde hace un año se incorporó una segunda ambulancia con servicio de enfermería, pero respecto al PAC «no recibimos más que silencios, excusas, mentiras e información contradictoria» Le explica que esta situación es «incomprensible» cuando pocos días antes del Estado de Alarma por el COVID en 2020, el Concello firmó un convenio con la consellería para la construcción del nuevo centro de salud, que incluyó al cesión gratuita de una parcela totalmente urbanizada: «Moaña, con casi 20.000 habitantes, era la única villa de estas características que no contaba con un centro de salud propio, ya que el servicio se presta en un edificio adaptado en la Casa do Mar.

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Traslada a Mónica García el contenido del convenio, que el nuevo edificio debe contar con PAC que preste urgencias: «Hoy, tras años de obras y atrasos, el edificio está rematado, pero la consellería no ofrece respuesta alguna sobre cuándo va a abrirlo, ni si el servicio de urgencias se va a poner en funcionamiento». Le recuerda que desde 2020 se sucedieron dos presidentes de la Xunta -Feijóo y Rueda- y tres conselleiros de Sanidad y ninguno resolvió la situación: «Las consecuencias de esta decisión son muy graves para los vecinos. Las personas sin vehículo propio, con movilidad reducida, con discapacidad o con limitaciones económicas tienen que desplazarse a Cangas para ir a las urgencias, sin transporte público en las horas nocturnas y limitando su autonomía. Además, los hospitales de referencia están en la ciudad de Vigo, por lo que el traslado previo a Cangas (más alejada de Vigo que Moaña) supone una dilatación innecesaria de los tiempos de atención hospitalaria al tener que realizar un doble desplazamiento».