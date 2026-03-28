El gobierno bachea, limpia aceras y zona deportiva coincidiendo con festivo local

En la víspera de festivo local y en el propio día de la Virgen de los Dolores, las empresas contratadas por el Concello de Cangas para dar un cambio de imagen a la villa trabajan denodadamente. Poco importó que ayer fuera festivo local, que desde primera hora se veía a los trabajadores limpiando aceras, las de todo Cangas. Comenzaron en la vial que hay entre las rotondas de O Gordo y de A Rúa, que conduce a la autovía de O Morrazo y de ahí hacia la avenida Castroviejo y avenida de Ourense. Arrancar hierbas y retirar escombros sin importar la propiedad de la carretera. Ya lo había advertido la concejala de Obras y Servicios, la socialista Sagrario Martínez, que el gobierno local estaba resuelto a actuar, sin esperar a que lo hiciera la administración competente, en muchos casos la Xunta de Galicia y en otros la Diputación de Pontevedra. Y lo cierto es que la actuación comenzaba a percibirse de inmediato.

Limpieza de las pistas de tenis de Rodeira / Santos Álvarez

Al poco, y casi por sorpresa, un camión con aglomerado de la empresa Narón llegaba rápido a la avenida de Marín y con la misma rapidez frenaba y bajaban de inmediato un grupo de operarios que pala va y pala viene comenzaron la tarea de bacheo, tan reclamada en Cangas, después de los desperfectos que causó tanto tren de borrascas. Este plan de bacheo no solo va a afectar al casco urbano, también va alcanzar a las parroquias. El tiempo era propicio a estos trabajos y poco importaba que fuera festivo local, porque la empresa se había comprometido a realizar el trabajo.En muchos casos, este plan de bacheo es independiente de las obras que se pretende realizar en determinadas calles de Cangas. De lo que se trata ahora es de dejar preparadas las calles para que los vehículos que pasan por ella no se resientan, además de ofrecer una mejor imagen, que se complementan con la limpieza de aceras.

Limpieza de aceras en A Rúa. / Santos Álvarez

Ya en la víspera del festivo, el jueves por la tarde, la empresa contratada por el Concello de Cangas empezaba a limpiar y dejar listas para el juego las pistas de tenis que hay en Rodeira. No podía haber más suciedad. Se recogieron numerosas bolsas de basura y se prepararon las dos pistas de tenis para que los seguidores de este deporte puedan disfrutar en ellas. Son unas pistas bastante olvidadas, que el gobierno local tiene un plan para ponerlas todavía mejor. Tiene sus pros y sus contras. Al estar en una zona de playa, sufren en uso inadecuado de muchos, pero también es un lugar perfecto, al borde del mar, para practicar el tenis. Forman parte del complejo deportivo de Rodeira, donde se encuentran también los campos de fútbol del Kenyata.

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