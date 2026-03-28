Carrera solidaria
Escolares por Cáritas
Unos 480 estudiantes de A Pedra y del Johan Carballeira participaron ayer en la Carrera/Andaina Solidaria de Pascua, que recaudó 591 euros
Un poco de deporte y un mucho de solidaridad para despedir las clases antes de las vacaciones de Semana Santa. Eso es lo que reflejó una nueva edición de la Carrera/Andaina Solidaria de Pascua organizada por El CEIP de A Pedra, el IES Johan Carballeira y las Anpas de ambos centros y celebrada en la mañana de ayer con una amplia participación. Y es que fueron unos 480 los alumnos (296 del colegio, 185 del instituto) los que se echaron a la calle para disfrutar de una jornada diferente con el objetivo de colaborar con una asociación o colectivo, que en esta ocasión fue Cáritas.
Los participantes en la andaina fueron los primeros en recorrer las calles próximas a ambos centros. Los de infantil dieron una vuelta acompañados de sus profesores para completar un total de 900 metros, mientras que los de primaria y de instituto dieron dos, duplicando el recorrido hasta los 1.800 metros.
La carrera partió a las 12.30, con el trazado corto (una vuelta) para los estudiantes de 5º y 6º de primaria, y el largo (dos vueltas) para los del Johan Carballeira. Hubo premios simbólicos para los primeros, con gominolas y huevos de pascua, además de medallas y chocolatinas para todos los participantes.
Pero lo realmente importante del día fueron los 391 euros recaudados para Cáritas con las inscripciones, a los que sumaron otros 200 aportados por las propias Anpas.
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