El Concello se reúne con el dueño de la peligrosa parcela de la Rúa da Granxa

El concejal de Urbanismo de Moaña, Xose Xoán Melón , se ha hecho cargo, como confirma el edil de Obras, Daniel Costas, del problema del talud en el vial Rúa da Granxa, en Domaio, que se ha quedado en una situación peligrosa tras unas obras que realizó el propietario de la parcela. El vecino y exconcejal, Javier Carro, reclama desde hace semanas una solución. Asegura que el vial que discurre por encima del talud ha quedado inseguro, ya cayó parte del muro de piedra que lo contiene y están apareciendo grietas, por lo que puede haber riesgo de caída de vehículos. Recuerda que es un vial con mucho tránsito, de acceso al campo de fútbol y por donde también circulan autobuses a San Lourenzo.

El concejal de Urbanismo confirma que la última comunicación que tuvieron en el Concello por parte del propietario de la parcela era para su limpieza. Añade que desde Medio Ambiente municipal se llevaba tiempo intentando localizar al dueño para que limpiara y finalmente fue localizado. Se trata de un constructor que no es de Moaña. Añade que empezó los trabajos, pero debido a la fuerte inclinación de la zona se produjo un desprendimiento en el mismo muro que aguanta la carretera. Asegura el concejal que junto a la arquitecta municipal se visitó la zona y se elaboró un informe, aunque la técnica consideró que no había peligro inminente, pero sí que había que actuar y se contactó con el propietario. Melón asegura que el propietario tiene interérs en actuar, pero ha pedido al Concello que determine el tipo de actuación que debe llevar a cabo. Por eso que la próxima semana, tienen prevista una reunión los tres para aclarar los trabajos que son convenientes. El edil asegura que si no se señalizó el lugar o no se adoptaron otras medidas urgentes es porque la arquitecta consideró que no había riesgo inminente, al margen de que sí hay que actuar.