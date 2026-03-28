Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Automoción y guerraVigueses/as Distinguidos/asMedallas Oro 2026Dejar de fumarUVigo Misión a la LunaNoelia Castillo eutanasia
instagramlinkedin

Cangas celebra hoy su festival Folclore na rúa

Las plazas de Cangas se llenarán hoy de folclore con la XIII edición del Festival Folclore na rúa, que organiza el Grupo de Danzas Pais de San Roque y que incluye como agrupaciones invitadas a la Asociación cultural Abelladeira, de Ponferrada; Cultural San Telmo de Tui y Son de Nós de Moaña. Actúan a las 19:30 en As Pontes, Sinal y Constitución.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents