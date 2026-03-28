Bueu financiará su parte de la mejora de Rúa Nova de Arriba con fondos del Plan +Provincia

El Concello de Bueu continúa perfilando el destino de los fondos del Plan +Provincia 2026-2027, a expensas, eso sí, de conocer la cantidad final que se llevará el proyecto estrella para este periodo, la reforma de la calle Pazos Fontenla. Mientras aguarda por la firma del convenio con la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, el ejecutivo local ya ha hecho un anuncio, el de que financiará la parte que le corresponde de la humanización de la Rúa Nova de Arriba, un total de 199.122 euros, con cargo a este programa.

La actuación, con un presupuesto global de 796.400 euros, ha sido incluida dentro del Plan Extra de la Diputación de Pontevedra, con el que Bueu tienen comprometidos cerca de 600.000 euros. La cantidad restante deberá salir de sus arcas y es la que ya se ha garantizado a través de los fondos del Plan +Provincia, aprovechando que el concello buenense se acogerá a la posibilidad de adelantar las cantidades correspondientes al año 2027 dentro de la línea 1, la destinada a inversiones.

«Será el primer paso de la futura reurbanización del centro de Beluso», anuncia el regidor buenense, Félix Juncal, al definir un proyecto que comprende un ámbito de unos 4.000 metros cuadrados, en la propia Rúa Nova de Arriba, en la plaza del mismo nombre, y en varios caminos circundantes. El objetivo es instaurar una plataforma única, restringiendo el paso de vehículos que no sean de residentes, servicios o emergencias, humanizando el entorno. Se contempla el cambio de pavimento con una banda central de hormigón en color natural con una sección de 2,4 metros de ancho de máximo, y granito para las áreas de uso peatonal y de ocio y esparcimiento. Asimismo, se completa la obra con la renovación del alumbrado, señalización y una nueva canaleta de pluviales. El proyecto se quedó en su momento a las puertas del Plan PON 2030 y se ha retomado para entrar en el Plan Extra.

Desde el concello se asegura que a pesar de esta actuación y de la urbanización del POL-12 en el centro de Beluso, previstas ambas para los próximos meses, se incrementará la capacidad de estacionamiento actual en ese entorno. Asume el ejecutivo buenense que «se tata de una zona con importancia comercial y de servicios», y que la idea es «generar un espacio más amable que potencie esas actividades, así como la social», pero que más allá de eso se garantiza un aumento de las plazas de aparcamiento. «Es un compromiso que adquiero como alcalde, al igual que lo hice en 2010 cuando la Diputación pavimentó la carretera provincial y prohibió aparcar. Entonces busqué una alternativa, que es la que existe en la actualidad, subraya Félix Juncal.