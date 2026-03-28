Arde un coche dentro de una casa en Moaña

Bomberos de O Morrazo, Policía Local y Protección Civil se han desplazado a primera hora de la noche de este sábado al barrio de Abelendo, en Moaña, por un incendio que se declaró en un coche dentro del garaje de una casa. La vivienda se encuentra frente al parque da Feira.

Las llamas que salian por el garaje. / Fdv

Parece ser que los propietarios de la casa habían estacionado el coche minutos antes y ya estaban dentro de la casa cuando comprobaron que el turismo, un Sxara, había empezado a arder. Hasta el lugar también se desplazó la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, para seguir las labores de extinción y velar por la seguridad de la familia.

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A las 21:30 horas, el fuego estaba controlado, pero el coche quedó calcinado y se produjero daños en el garaje. En un primer momento intentaron sofocar el fuego los vecinos ydespués la Policía Local y Protección Civil con un extintor de la agrupación, pero las llamas ya eran muy importantes. Fueron los bomberos los que controlaron el incendio con el camión cisterna.