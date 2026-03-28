Alternativas civiles a una fiesta religiosa

Jornada de mercadillo extraordinario en Cangas, que se antoja importante porque coincide con el viernes de los Dolores, festivo local. Mucha gente y pocas ventas, o eso dicen los ambulantes, que sacaron género como si no hubiera un mañana y espabilaron la voz más que nunca, pero no tuvieron el éxito que esperaban. Eso dicen. Pero hubo ventas, que los ambulantes siempre son muy pesimistas y el buen tiempo se puso de su parte para hacer negocio.

Mercadillo extraordinario de Cangas. | SANTOS ÁLVAREZ

El viento del norte incomodaba para lo que algunos era el primer día de playa. De hecho, por la mañana llegaban en caravana las autocaravanas, que traían gente a las playas de Cangas, aún no limpias y cuyo gobierno desconoce por completo esa orden de la Xunta de Galicia, del nuevo departamento del Litoral, de que tenían que estar las playas limpias para Semana Santa y el inicio ayer de la temporada de los chiringuitos de playa. En Rodeira abrieron sus puertas a un público entusiasta de estos centros de ocio, lánguidos como una tarde de estío, y llenos de gente.

Hubo concierto en el atrio de la excolegiata de la Banda de Música Bellas Artes, con motivo del día de la Virgen de los Dolores. Un concierto siempre bien correspondido por parte del público, que amenizó el mediodía de la villa.

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La gente tomaba las plazas y las terrazas en este día de asueto interrumpido tan solo por los trabajos de bacheo a lo largo de las calles de la villa.