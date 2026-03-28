El accidentado camión de baldeo de Cangas reaparece en Silleda.

Ya reparado totalmente, el famoso camión de baldeo que el Concello de Cangas había comprado con la ayuda de la Diputación de Pontevedra, fue expuesto por la empresa en la II Feira de Servicios Municipales «ExpoMunicipal (2026) que se celebra en el recinto ferial de Silleda. Con él, la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG), pendiente de que regrese a la villa por fin.

El callejón del 4 y la selva del Bouzós

El callejón del 4, ese que alcanza el río Bouzós canalizado, está a punto de hundirse. Hay señales de ello. Tanto camión y tanto trasto va dejando señales de herida. Como en esta parte Noria es todo tan confuso, desconocemos si la vía adoquinada es propiedad privada o pública. Pero hay que estar atentos, como también debería el Concello de Cangas actuar de forma rotunda con los propietarios que tienen sus fincas al margen del río Bouzós, por donde pasa canalizado el río. Es una completa selva a donde llegó la civilización. Porque ahora ya no solo la vegetación es desproporcionada, sino que lo es también la basura que se puede ver en esta zona. El gobierno local de Cangas debe tomar cartas en el asunto, sino quiere que la zona se convierta en un vertedero municipal en medio de la villa.

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