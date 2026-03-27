Velos en las estatuas de Cangas y Moaña por las mujeres de Afganistán

Al menos dos estatuas de O Morrazo amanecieron este jueves con sus cabezas cubiertas por velos morados. Se trata de una campaña feminista que se desarrolla en varios puntos de la provincia como Pontevedra, Vigo u O Porriño y que busca sensibilizar y mostrar solidaridad con las mujeres de Afganistán, que sufren la represión y el férreo control del régimen talibán.

Se realiza coincidiendo con la intervención en el Parlamento Europeo, hoy de una delegación de mujeres feministas españolas para exigir a la Unión Europea medidas que protejan la situación de las mujeres en el país asiático y para denunciar su inacción al respecto.

La estatua velada en Cangas. / FdV

En Moaña se «veló» la estatua del emigrante en la calle As Barxas y en Cangas la de Félix Soage, ubicada en la Alameda Vella. Unos carteles sobre ellas rezan el siguiente lema: «Mulleres de Afganistán, aquí están as túas irmás». La escultura de Valle Inclán en Pontevedra, la de los pescadores en la Gran Vía de Vigo o las de Julio Verne y Manuel de Castro también en la ciudad olívica son otros de los monumentos en los que intervinieron las feministas.

Según ha podido saber FARO, la intención de las activistas era colocar también un velo a la icónica escultura de O Fisgón, en el frente marítimo de la alameda de Moaña, pero el intenso viento que soplaba de madrugada lo impidió.

La acción en la escultura de Os Redeiros de Vigo. / FdV

Por otro lado, junto a cada estatua dejaron también una nota en la que se pide, mediante un agradecimiento, a los vecinos que no retiren la intervención de las efigies al menos a lo largo de todo el jueves, «ya que forma parte de un movimiento activista que pretende visibilizar/denunciar la terrible situación de las mujeres afganas bajo el régimen talibán».

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Hay que recordar que en mayo de 2021 las tropas de Estados Unidos salieron de Afganistán, país en donde estaban presentes desde el año 2021. En poco tiempo desde la salida del ejército americano los talibanes tomaron de nuevo el poder volviendo a implantar leyes que violan los derechos humanos más fundamentales de las mujeres.