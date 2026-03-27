La vecina condenada por acoso y lesiones en Couso recurrirá el fallo

El conflicto vecinal en el vial de Couso, en Meira, centrado sobre todo en tres vecinas, en lugar de cesar, se agrava. La vecina Rosa S.C., de 67 años, condenada a 18 meses de prisión por los delitos de lesiones y acoso a su vecina y a su hijo y a indemnizarles en una suma de casi 17.000 euros, asegura que va a recurrir la sentencia del Juzgado de lo Penal de Pontevedra, que además le impone una orden de alejamiento de 100 metros, cuando no sabe cómo la puede cumplir si viven puerta con puerta.

. Considera qula sentencia está basada en mentiras y que ella sí que vive un acoso por parte de la vecina que la denunció Susana M.C. a la que culpa de todos los males desde que llegó a vivir al barrio procedente de Bueu y que tiene una orden de desahucio de la casa que es de su sobrino. Eso sí, la vecina quiere disculparse por haber calificado de chatarreros en televisión a una familia con la que dijo que se había liado Susana .M.C. contra ella y otra vecina y que considera que fue hace años el detonante del conflicto ya que su famlia estaba enfrentada con por un tema de una presa de agua. Dice que aunque son chatarreros porque tiene un desgüace no debió de referirse a ellos de esta manera; como tampoco llamar «botijo» al hijo de Susana. Niega que ella hubiera difundido el video de esta vecina bajándose los pantalones contra ella en medio del vial e insiste en culparla de toda la guerra que ha, con insultos y arrojando excrementos y animales muertos en su portal.