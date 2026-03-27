Últimos días para optar a la IV Residencia FICBueu en Ons

El Festival Internacional de Cinema de Bueu (FICBueu) mantiene abierto el plazo para presentar proyectos de cara a la cuarta edidición de la Residencia FICBueu en la isla de Ons. Este programa formativo, que cuenta con tutores de reconocido prestigio dentro del cine español, está dirigido a cineastas con proyectos de cortometraje en fase de desarrollo. El periodo para la recepción de propuestas estará vigente hasta el próximo miércoles 1 de abril y la residencia de este año en la isla de Ons, que forma parte del Parque Nacional Illas Atlánticas, será del 13 al 19 de octubre.

Entre todos los proyectos recibidos se seleccionarán cinco y sus responsables tendrán la oportunidad de disfrutar de un retiro en Ons que incluirá tutorías individuales, mesas de guion y sesiones formativas específicas, siempre con profsionales del sector audiovisual. El objetivo de esta residencia es fortalecer las propuestas cinematográficas desde la fase de guion y dotar a los cineastas de herramientas prácticas y una visión integral del proceso de producción.

Las cinco personas que resulten seleccionadas recibirán una acreditación para participar en todas las actividades de la decimonovena edición del FICBueu (del 4 al 19 de septiembre) y 1.500 euros para el desarrollo de este proyecto.

Hasta la fecha la Residencia FICBueu ha contado con tres tutoras de gran prestigio y con varios premios por su trayectoria: la guionista Isabel Peña («As bestas», «El reino», «Que Dios nos perdone» o «Antidisturbios»), y las directoras Estibaliz Urresola («20.000 especies de abejas») y Celia Rico («La buena letra»).