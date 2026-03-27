Terceroderecha Arquitectos, un estudio con varios premios, se encargará del proyecto de 21 viviendas de promoción pública en Bueu

El estudio Terceroderecha Arquitectos, con sede en A Coruña, se encargará de la redacción del proyecto para la construcción de un edificio de 21 pisos de promoción pública en Bueu, que promueve la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas a través de las Sociedade de Vivenda Pública de Galicia (Vipugal). El contrato, que también incluye la dirección de obra, salió a licitación ppor 225.000 euros y se adjudicará por casi 175.000 euros.

La mesa de contratación concedió la semana pasada un plazo de tres días a la empresa que había presentado la mejor oferta económica para que la justificase porque incurría en un presupuesto «anormalmente baixo». La interesada no contestó a ese requerimiento, por lo que se procedió a su exclusión y a realizar la baremación definitiva con las 16 aspirantes restantes.

Las actas reflejan que el estudio que presentó la mejor oferta técnica [sobre B] fue Terceroderecha, con una puntuación de 36,50 puntos. La siguiente fue la unión temporal de empresas (UTE) Bueu, integrada por M.Vázquez Fariña y Rodríguez Fontán, con 35,50 puntos.

Sin respuesta y exclusión

En el capítulo económico [sobre C], inicialmente la mejor propuesta era la del estudio Iglesias y Veiga Arquitectos: 141.141 euros, que con el correspondiente IVA alcanzaba un precio final de 170.780 euros. No obstante, la mesa de contratación después de realizar una media con el resto de las plicas presentadas advirtieron que podría incurrir en un importe «anormalmente baixo» y se requirió al licitador un informe justificativo. Una vez concluido el plazo estipulado no se recibió respuesta y se excluyó.

Así, las siguientes mejores ofertas económicas eran las de Jesús María Alonso Fernández, con 143.341 euros (173.442 euros con IVA) y la de Terceroderecha Arquitectos, con 143.990 (174.227 euros con IVA). El acta de la mesa de contratación otorga la mejor puntuación global a Terceroderecha con un total de 91,41 puntos y es el único licitador que supera los 90 puntos. La segunda fue la de la UTE AM2-Javier López Franco (89,74 puntos) y la tercera fue la UTE Bueu M.Vázquez Fariña -Rodríguez Fontán (89,73 puntos).

Una vez que se apruebe la adjudicación y se firme el contrato, el equipo redactor tendrá un plazo de cinco meses para entregar el proyecto básico y de ejecución para la construcción de un edificio de 21 viviendas en los solares cedidos por el Concello de Bueu en As Lagoas.

Una trayectoria con varios premios

El Estudio Terceroderecha recoge que está integrado por cinco profesionales: Laura Arias Pardo, José C. Álvarez Rodríguez, Jorge Álvarez Rúa, Noelia Rodríguez Gordaliza y Julia Liñares Martínez.

En el año 2015 recibieron uno de los galardones de los XVI Premios Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) por una vivienda unifamiliar en Xuanzo (Abegondo). Un premio ex aequo o compartido con una obra del Premio Nacional de Arquitectura y responsable de la primera fase del Museo Massó, Manuel Gallego Jorreto. Esta rehabilitación en Xuanzo también fue seleccionada en el VI Premio de Arquitectura Ascensores Enor.

Terceroderecha también recibio el Premio Gran de Area 2014, del COAG, por una casa en Silleda. Un trabajo que recibió Mención Especial Premio Juana de Vega de Arquitectura 2014.