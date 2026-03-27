Sumar critica los «tardíos» presupuestos

La portavoz de Sumar en O Morrazo, Sara de Matos, critica la tardanza con la que el gobierno del BNG de Moaña llevó a aprobación los presupuestos, en el pleno de ayer. Dice que son «tardíos de xeito esaxerado e basándonos en que con un mes de exposición pública, resolución de alegacións e aprobación definitiva, o concello non disporá de orzamentos ata finais de maio ou xuño, co cal xa vai medio ano consumido, polo tanto subvencións, inversión en obras… non se realizarán como pouco ata 2027». Y añade que con estos plazos entrarán de lleno en la precampaña de las elecciones municipales de 2027: «Falamos dun documento expansivo, como di a alcaldesa, cuxo fin é acumular obras e promesas en pleno período electoral. He pensado para prorrogalo o vindeiro ano 2027».