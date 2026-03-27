El reasfaltado de la PO-551 se retoma en Bueu y estará listo antes del verano

La llegada del buen tiempo ha permitido retomar los trabajos de reparación del firme de la carretera PO-551 a su paso por la comarca de O Morrazo. Unas obras que estaban interrumpidas desde las vacaciones navideñas y por la posterior sucesión de temporales. La empresa contratista, Narom, reinició este jueves el pavimentado en el mismo punto donde lo había dejado: en la rotonda de acceso/salida del Corredor do Morrazo en A Portela y en dirección hacia Bueu.

El proyecto está promovido por la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, que es la titular de la carretera. Ayer técnicos de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) se desplazaron hasta el lugar para coordinar los trabajos con la adjudicataria, que en los últimos días ya había empezado a desplazar maquinaria a la zona. La primera fase de las obras incluyó el repavimentado de los tramos de la PO-551 que se encontraban en peor estado en el carril derecho [en dirección Bueu-Cangas] desde la rotonda de Castrelo hasta la de A Portela, muy cerca del límite entre ambos municipios.

Ahora se procederá a realizar el mismo trabajo en el otro carril hasta llegar nuevamente al lugar de Castrelo, en la parroquia de Cela. La previsión de Narom es concluir el tramo de Bueu en un plazo de unas dos semanas, si las condiciones meteorológicas lo permiten y teniendo en cuenta que la próxima semana se volverá a parar debido a las fechas festivas y al convenio del sector.

Una vez que se concluya la reparación dentro del término municipal de Bueu se acometerá el tramo de Cangas, desde la rotonda de A Portela en dirección al centro urbano. Los puntos concretos de intervención están aún por determinar, pero lo que sí está confirmado es el repavimentado de las rotondas de Pedra Alta y la conocida como la de «O Gordo», en el entronque entre la PO-551 y el ramal de acceso al corredor y autovía desde A Rúa.

La previsión es que todas estas obras estén concluidas a lo largo del mes de mayo, antes del comienzo de la temporada estival y que supone un fuerte aumento de tráfico en las vías de O Morrazo. En todo caso durante las próximas semanas a los conductores les tocará armarse de paciencia puesto que los trabajos sobre la PO-551 obligan a cortar parcialmente un carril de tránsito y es necesario regular la circulación mediante semáforos, con las consiguientes retenciones en las horas punta.

Este reasfaltado forma parte de un proyecto de 2,3 millones de euros con el que la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas mejorará casi una treintena de kilómetros de cuatro carreteras autonómicas en la provincia de Pontevedra.