El BNG aprueba las cuentas y la oposición lamenta el «error histórico» del auditorio

El gobierno local de Moaña, del BNG con mayoría absoluta, aprobó en solitario los presupuestos municipales de 2026, con sus ocho votos a favor, frente al rechazo de PP y PSOE, que sumaron siete, en el pleno ordinario de marzo celebrado ayer. Las cuentas, que ascienden a 15 millones de euros y son las primeras en la historia de la villa en alcanzar esa cifra, pasarán ahora por un periodo de exposición pública antes de su aprobación definitiva.

Ante la ausencia del concejal de Facenda, que trabaja fuera de Galicia, fue la segunda teniente de alcaldesa, María Ortega, la encargada de defender el proyecto. Durante su intervención, incidió en que las inversiones incluidas en el presupuesto son «participadas» por los vecinos a través de los Consellos Veciñais.

Sobre el capítulo más controvertido, los 300.000 euros reservados para abonar las primeras mensualidades del crédito de 7,3 millones de euros que el Concello prevé solicitar, Ortega recordó que servirá para construir el edificio público de Sisalde, que albergará un auditorio en las plantas bajas, diez viviendas de alquiler social en las superiores y dependencias para el archivo municipal. En este sentido, la edil defendió que durante una década el ejecutivo local trabajó para saldar «la deuda histórica” que arrastraba el Concello “como prioridad absoluta». Según señaló, una vez liquidada esa carga, el municipio cuenta ahora con autonomía para afrontar la ejecución del auditorio.

Ortega contrapuso así «la deuda para pagar el pasado y facturas atrasadas» con la deuda «para construir el futuro de Moaña, levantando un proyecto estratégico que generará cultura y viviendas sociales». También justificó la necesidad de recurrir a financiación externa por «la desidia de las otras administraciones», aunque subrayó que esa situación «no nos va a hacer renunciar. Decidimos actuar» para sacar adelante el inmueble de Sisalde. «Nuestra deuda es una inversión para crear patrimonio; la que nos encontramos en 2015, con facturas en el cajón, era un lastre», afirmó, lamentando además que la oposición vote en contra «de una inversión histórica».

El PSOE carga contra la «incapacidad» a la hora de lograr la financiación de otras administraciones

El portavoz del principal partido de la oposición, Alfonso Piñeiro, calificó el proyecto de auditorio con viviendas sociales en un mismo edificio como un «error histórico». «Por un capricho, vais a hipotecar a Moaña para una década para construir una sala de conciertos. Es un error que estáis a tiempo de deshacer», advirtió. Para sostener que el auditorio proyectado se queda corto, el portavoz popular recordó la maqueta «presentada por el gobierno del BNG en enero de 2019», que contemplaba un recinto de más de 500 butacas, «que es el que Moaña necesita».

Sobre otros apartados de las cuentas, Piñeiro replicó a Ortega que la deuda histórica que recibió el actual gobierno también fue generada por anteriores ejecutivos del BNG. Además, cargó con dureza contra la gestión del personal municipal: «El Concello lleva años funcionando con parches y, según la interventora, hay fraude de contratación. No se presupuestan ni las horas extras ni los pluses de productividad», alertó.

El portavoz popular también criticó la existencia de 140.000 euros en partidas que calificó de ambiguas, «de las que no se sabe el destino», y cuestionó algunas subvenciones, que vinculó a «los amigos del BNG para hacer lo de siempre, como charlas de memoria histórica». En cuanto al carácter social del presupuesto, censuró los 27.000 euros reservados para emergencia social. «Hay familias desfavorecidas que están siendo más ayudadas por Cáritas que por el Concello, y después se destinan hasta 8.000 euros para una sola fiesta en una sola noche», afirmó.

Desde el PSOE, el grueso de las críticas se centró también en el futuro crédito para financiar el auditorio. El concejal Mario Rodríguez lo definió como «una mochila de piedras». El edil socialista puso además en duda la búsqueda de financiación por parte de otras administraciones: «¿Cuántas veces y ante cuántas administraciones se acudió?», se preguntó.

Rodríguez consideró que recurrir a un préstamo es «la salida más fácil. Es rendición, incapacidad y falta de liderazgo», y criticó que «lo vayan a pagar los vecinos en el futuro, no los concejales del BNG». También censuró el aumento del gasto corriente, a lo que María Ortega respondió que la inflación explica buena parte de ese incremento en suministros.

En su turno de réplica, la representante nacionalista reprochó a la oposición que «hable de desequilibrio en las cuentas sin saber cómo se calcula» y defendió que durante una década el gobierno local acabó con la deuda municipal «sin subir ni un solo euro de impuestos a los vecinos». Además, insistió en que el Concello está en disposición de asumir sin problemas el préstamo previsto para el auditorio.

Ortega cerró su intervención asegurando que «votar no a estos presupuestos no es votar en contra de este gobierno, sino decirle no a Moaña y a su futuro; bloquear infraestructuras y darle la espalda a los vecinos que participaron con sus demandas».