Presentación de dos libros en el Museo Massó

El Museo Massó y la Librería Miranda organizan el miércoles la presentación de dos libros vinculados al mar: «La huella ballenera en el norte de la Península Ibérica», Àlex Aguilar y Max Aguilar, y «Laberinto mar. Un viaje por la vida y la historia de nuestras costas», de Noemí Sabugal. Será a las 20.00 h en el museo.