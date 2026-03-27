Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cambios en el GobiernoHumanización AP-9Atacada jauría de perrosUVigo Misión a la LunaNoelia Castillo EutanasiaFerran JutglàRFEF apuesta Vigo Mundial
instagramlinkedin

Presentación de dos libros en el Museo Massó

El Museo Massó y la Librería Miranda organizan el miércoles la presentación de dos libros vinculados al mar: «La huella ballenera en el norte de la Península Ibérica», Àlex Aguilar y Max Aguilar, y «Laberinto mar. Un viaje por la vida y la historia de nuestras costas», de Noemí Sabugal. Será a las 20.00 h en el museo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents