Cangas
El PP denuncia que el Concello incumple la auditoría del agua
Asegura que el gobierno no se acogió a las ayudas de Augas para el obligado documento
El grupo municipal del PP de Cangas, que preside Loli Hermelo, denuncia un nuevo caso de «grave negligencia y opacidad» por parte del gobierno local de BNG y sus socios al confirmar que el Concello no realizó la auditoría obligatoria de la red de abastecimiento de agua, violando flagrantemente la Ley 9/2019 e ignorando las solicitudes oficiales enviadas por la Xunta de Galicia en marzo de 2022 para que la regularizara: «Nun contexto de enorme preocupación polas secas e no que as noticias advirten de que se chega a perder ata un 42% da auga potables por fugas, avarías ou fraudes nas redes municipais, Cangas atópase completamente a cegas».
Desde el principal grupo de la oposición alertan de que no hay rastro de la auditoría en la web del Concello, ni en la Plataforma de Contratación do Estado: «Non a fixeron nin a licitaron. O goberno local tiña á súa disposición as axudas de Augas de Galicia destinadas a financiar estas auditorías en concellos de menos de 50.000 habitantes. Cangas cumpría todos os requisitos».
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