Piden que se actúe ante el riesgo en el talud de la Rúa da Granxa

Sigue el malestar por la situación de peligro del talud en el vial Rúa da Granxa por donde se accede al campo de fútbol de Domaio desde la PO-551 en A Borna y por donde circulan muchos vehículos con peligro de caer al vacío. El vecino y ex edil, Javier Carro, critica la ineficacia del edil de Obras, Daniel Costas, que asegura que tiene constancia el día 12 de las obras que se estaban realizando y que envió a la Policía a identificar quien limpiaba cuando -dice Carro- el desmonte y la rampa ya estaban hechas.Piensa que a lo mejor el concejal no se da cuenta del peligro que conlleva no actuar para evitar que ocurra una desgracia. Pide que acuda la Policía a ver el peligro en el que quedó el vial, que presenta grietas en donde ya se derrumbó parte del muro y que desde el primer día la empresa que realizó la limpieza en la parte superior ya se debió de dar cuenta «de su negligencia al hacerlo pegada a la valla de protección de la rodadura de los vehículos y en donde debió de ver la caída del muro». Pregunta al edil que si el edil ya mandó inspeccionar por qué no se actuó ante este riesgo con posibildiad de caída del terreno. Compara la actuación de rapidez del Concello con respecto al talud de la autovía: "No se puede esperar más de un mes para ver si existe o no peligro para los vecinos y otras personas que circulan por la carretera Rúa de Granxa".