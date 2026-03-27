Dos motoristas heridos en sendos accidentes en Domaio en menos de una hora
El primero se produjo a las 16:30 en la PO-551 en el núcleo urbano al impactar por detrás contra un coche y acabar atropellado por una furgoneta
El segundo se produjo cerca de la rotonda de la autopista junto al puente de Rande
La parroquia de Domaio ha visto cómo dos motoristas resultaban heridos en la tarde de este viernes en un intervalo de menos de una hora. El primer accidente se produjo a las 16:30 horas. El motorista y vecino de Domaio circulaba por las PO-551 por el núcleo urbano en sentido a Vigo, cuando a la altura del Piscis, impactó con la parte trasera de un coche y acabó atropellado también por una furgoneta que circulaba por el otro carril en sentido a Moaña. El suceso ocurrió en torno a las 16:30 horas.
Hasta el lugar se desplazó en un primer momento la Policía Local de Moaña y posteriormente Tráfico de la Guardia Civil. El motorista fue evacuado en ambulancia.
Todo indica que el herido, de unos 35 años, no vio que el coche de delante paraba para incorporarse a otro vial e impactó contra el mismo, aunque debido al golpe resultó desplazado al otro carril de la carretera y fue alzando por una furgoneta.
Al poco de este accidente se producía el segundo cerca de la rotonda de la autopista, junto al puente de Rande. En este caso fue uan salida de vía sin implicación de otro vehículo.
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