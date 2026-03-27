—¿Cómo llegó a ser diseñador?

Siempre supe que mi lugar sería el mundo de la moda, llegar a ser diseñador y poder convertirme en uno de los grandes. Mi carrera hasta ahora no fue fácil, pero tampoco difícil, aunque las cosas no aparecen de la nada, hay muchos años de preparación detrás de cada proyecto.

—Ha vestido a varios actores en la gala de los Premios Mestre Mateo del cine gallego. ¿Qué supone eso para un diseñador?

Ya es el segundo año vistiendo a actores para los Premios Mestre Mateo. En concreto a Miguel Canalejo, Andrea Varela, Belén Puime y Adrián Ríos. Gracias a ellos mi carrera fue ascendiendo, supone algo muy grande para mí y mucha responsabilidad, ya que su imagen está en mis manos.

Mario Lorenzo, ayer, en los Xardíns do Concello de Moaña. / GONZALO NÚÑEZ

—¿Existe una línea estética que recorre todas sus creaciones?

Yo diría que la única linea que tienen mis diseños es la libertad y la cultura, al fin y al cabo siempre intento ponerme retos y trabajar con materiales no convencionales. Así llegué a ganar el InnovatechFP 2024.

—Le caracteriza su inspiración en el traje tradicional gallego. ¿Por qué?

El traje tradicional gallego es mi pasión, siempre tuve lo tuve presente desde que era muy pequeño, pues mis padres, mi hermana y yo siempre estuvimos metidos en el mundo folclórico. Al traje gallego hay que darle mucha visibilidad. Parece que nos da vergüenza enseñarlo y yo lo considero uno de los más bonitos que hay en toda España y en el mundo.

El director Miguel Canalejo, con un traje del diseñador moañés. / FdV

—Galicia siempre fue puntera en el sector de la moda. ¿Cómo se encuentra actualmente y qué perspectiva de futuro tiene con los nuevos diseñadores?

Parece que va creciendo más, hay muchos diseñadores emergentes, pero también necesitamos que se nos dé visibilidad y oportunidades si queremos que Galicia siga siendo pionera en la moda. Tenemos que confiar más en la juventud.

—¿Qué retos tiene por delante?

La cima a la que me gustaría llegar sería poder ir a la Met Gala de Nueva York vistiendo a alguien importante, siento que es el evento más importante para el mundo de la moda y supone un gran reto.

—Qué pueden esperar los moañeses de su exposición en la villa?

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Podrán ver evolución. Cómo se hacen las prendas, de dónde nacen, de dónde se escogen los materiales y por qué. Habrá piezas de la colección del InnovatechFP 2024 y sobre todo los trajes de los Mestre Mateo. Es una exposición que me hace mucha ilusión, ya que la hago en mi tierra y siento que siempre les debo algo porque fueron los primeros en confiar en mí.