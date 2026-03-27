A Mangallona enseña sus fondos.

Unos 50 alumnos de entre 7 y 8 años visitaron ayer la Casa Museo A mangallona en Coiro, conocieron sus 13 salas, sus jardines y sus fondos, como un fósil de ictiosauro. Se sorprendieron igualmente con la imponente Pedra Moura que preside una de las salas. Su fundador Camilo Camaño, María Núñez Jalda y Borja Brun guiaron la visita.

El cumple de Ana Pintos

Ana Pintos, una de las herederas de la famosa Casa Simón, cumple hoy cincuenta y pocos, que no son tantos. Lo festeja con trabajo, que en este viernes de los Dolores, festivo en Cangas, siempre se tiene en una profesión de tan alto riesgo como es la restauración. Ella no esconde sus años, que los lleva a gala. Somos nosotros quienes lo hacemos por aquello de mantener ocultos datos personales; sobre todo para que siempre haya capacidad de sorpresa.

Noticias relacionadas

Aquella Alianza Popular

Estaba en la oposición la ya desparecida Alianza Popular tras haber ganado la alcaldía un miembro de la Unidade Galega en el pueblo del que soy natural. Su concejales eran hombres de esos que se ponían en unos asientos que tenían reservados a ambos lados del altar de la iglesia, por los que habían pagado. Su estrategia no era reprochar las subvenciones que no había conseguido el gobierno, sino que me convocaban a una reunión en la que me entregaban un papel escrito a mano que comenzaba así: «El grupo municipal de Alianza Popular consiguió una subvención de la Diputación de A Coruña por un importe de...». Eran otros tiempos, otras estrategias.