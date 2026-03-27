Jornada sobre seguridad laboral en la construcción
La Fundación Laboral de la Construcción de Galicia celebra el 16 de abril una jornada en Bueu sobre asesoramiento en seguridad y salud laboral en las obras de construcción. La iniciativa está orientada a reducir la siniestralidad laboral en este sector. Será a las 19.00 horas en la Biblioteca Torrente Ballester.
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