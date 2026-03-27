Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cambios en el GobiernoHumanización AP-9Atacada jauría de perrosUVigo Misión a la LunaNoelia Castillo EutanasiaFerran JutglàRFEF apuesta Vigo Mundial
instagramlinkedin

Jornada sobre seguridad laboral en la construcción

La Fundación Laboral de la Construcción de Galicia celebra el 16 de abril una jornada en Bueu sobre asesoramiento en seguridad y salud laboral en las obras de construcción. La iniciativa está orientada a reducir la siniestralidad laboral en este sector. Será a las 19.00 horas en la Biblioteca Torrente Ballester.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents