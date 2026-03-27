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Educación

El IES Johan Carballeira organiza hoy su carrera solidaria

La comunidad educativa del IES Johan Carballeira y la del colegio de A Pedra organizan hoy una nueva edición de su carrera y andaina solidaria, que será en beneficio de Cáritas Bueu. La inscripción consiste en un donativo de 1 euro. La andaina será a las 12.00 h y la carrera a las 12.30 h.

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