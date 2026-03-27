El granero de la vieira, en la ría de Vigo

Hasta un total de ocho barcos, siete de ellos de la Cofradía de Cangas y uno de Redondela, han sido autorizados por la Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro de la Consellería de Mar para volver a extraer vieira en la zona III de la ría, en el entorno del puente de Rande, y atendiendo la solicitud de la Cofradía de Cangas que el año pasado logró reabrir una campaña tras dos décadas de sequía en la ría, salvo contadas aperturas en 2023, 2021 y 2014.Esta extracción permitirá suministrar vieira a la industria en Cambados que pasa por momento de escasez.

Vieira en la mañana de ayer en la lonja de Cangas. | FDV

Después de varios muestreos desfavorables, llegó la buena noticia para Cangas y el día 23, el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino en Galicia (Intecmar) otorgaba la autorización para la extracción de la vieira eviscerada para los seis últimos días de este mes de marzo (23, 24, 25, 26, 30 y 31). La autorización llega casi fuera de la que es la mejor época para la extracción de la vieira, a punto de desovar, pero la Cofradía se ha echado al mar para extraer un total de 7.500 kilos.

Los primeros barcos fueron este mismo martes. Faenaron cinco el primer día, cuatro el miércoles y ayer otros cuatro, a la espera de que el lunes pueda acudir más.

En la relación están autorizados los barcos «Daneta», de Redondela; y «Cinthia», «Juan Antonio», «Karolo», «Lucero F.», «Morriña dous», «Nuevo vencedor» y «Venus», de Cangas, con un total de 17 tripulantes, tres en el de Redondela y dos en cada una de las embarcaciones de Cangas.

Venta a la planta de eviscerado Porto de Cambados

Toda la vieira que extrae la Cofradía de Cangas es para su venta a la industria, en este caso a Porto de Cambados, que nació en el seno de la Cofradía de Pescadores de San Antonio de Cambados, en febrero de 2012, para colocar en el mercado una vieira gallega que cumpla con todos los requisitos sanitarios y de trazabilidad, para que llegue al consumidor final con todas las garantías, tal y como señalan en su página web. En al plantade Cambados es en donde se eviscera la vieira. para ponerla a la venta en el mercado.

En esta campaña no hay cupos, se establece en función del pedido y varían los kilos por barco y tripulante. Sin son 1.000 al día se reparten entre ellos. El gerente de la Cofradía de Cangas, David Fernández, asegura que la intención es poder seguir con la extracción aunque todo dependerá de las muestras de toxina y si la vieira empieza a desovar.

Noticias relacionadas

En la campaña del año pasado, Cangas extrajo 16.534 kilos por importe de 94.924 euros. El precio medio de la vieira fue de 5,74 euros y el mínimo, de 2 euros. En Arousa sólo hubo este año una campaña corta de 3 días, en diciembre.