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Cangas

«Folclore na rúa» con grupos de Ponferrada, Tui y Moaña

Cristina González

Cangas

Cangas recibirá este sábado a dos grupos folclóricos de Ponferrada en León , de Tui y del municipio vecino de Moaña con motivo del XII Festival Folclore na Rúa, que organiza el Grupo de Danzas Pais de San Roque e incluye desfile con actuación en las plazas de As Pontes, Xardíns do Sinal y Constitución, a partir de las 19:30 horas. Las agrupaciones inviatdas son Asociación Cultural Abelladeira de Ponferrada, Cultural San Telmo de Tui y Son de Nós de Moaña. A las 19:00 hay una reepción en el Concello.

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