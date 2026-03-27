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Exposición de María Fortes en la Capela

La artista pontevedresa María Fortes Blanco inaugura hoy en la Capela do Hospital, en Cangas, una exposición de su obra, parte de la cual se construyes a partir de piezas recuperadas del olvido. La exposición estará abierta hasta el 5 de abril y se puede visitar los sábados, domingos y festivos, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.30 y el resto de la semana, de 17.00 a 20.00.

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