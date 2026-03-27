Detenidos en Cangas por 23 estafas en varios locales de hostelería y de electrodomésticos

La Guardia Civil de Cangas ha detenido a dos varones de 44 y 53 años, ambos vecinos de localidad y con antecedentes policiales por hechos similares, por varios presuntos delitos de estafa e investiga también a un varón de 36 años de la localidad por presunto delito de receptación. Al detenido de 44 años, que ingresó en prisión tras prestar declaración en el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Cangas, se le atribuye la autoría de al menos 23 delitos de estafas en lo que va de año con un valor aproximado de 14.000 euros; y el otro detenido de 53, considerado su cómplica, quedó en libertad con cargos.

La investigación comienza a primeros de marzo tras recibir la Guardia Civil denuncias de dos establecimientos de electrodomésticos a los cuales les estafaron más de 4.500 euros.

Tras las primeras investigaciones, los agentes recogieron que durante los meses de enero y febrero se habían cometido diversas estafas en establecimientos de hostelería, en dónde el modus operandi era realizar pedidos o solicitar dinero en efectivo en nombre o bajo el supuesto aval de otros responsables del sector, alcanzando a la localización de 14 hechos delictivos con un importe defraudado de casi 2.000 euros. También se esclareció la publicidad ficticia de alquileres turísticos, con lo que obtuvo un montante de más de 1.800 euros, además de contar con diversos impagos en gasolineras, así como el alquiler de un vehículo, el cual ha sido recuperado y entregado al propietario.

En una segunda etapa, las pesquisas determinaron que el detenido había cambiado su modus operandi, acudiendo a establecimientos de venta de electrodomésticos, en los cuales realizaba una compra, la cual abonaba supuestamente con una transferencia bancaria, realizando la anulación de la misma para no abonar el importe de la compra, ascendiendo a un total de 4 estafas con un valor de casi 9.000 euros. En estas ocasiones el presunto autor utilizaba plataformas de compra y venta de segunda mano para vender los productos.

En alguno de los hechos delictivos, el varón de 44 años iba acompañado de su cómplice de 53 años utilizando un vehículo de su propiedad, y en otros hechos el presunto autor acudía solo, pero utilizaba el vehículo de su compañero.

Material recuperado en el cuartel de Cangas. / Cedida Guardia Civil

Entre los efectos recuperados se encuentran 3 televisores, 4 soportes de pared para televisores, un Smartphone, una tostadora y una secadora, los cuáles han sido entregados a sus propietarios.

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Los detenidos junto con las diligencias fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Cangas de Morrazo, el cuál decretó el ingreso en prisión del varón de 44 años y la libertad con cargos para el otro detenido, en el cual tendrá la obligación de comparecer cuando sea requerido para ello.