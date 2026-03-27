Concierto de Loita Amada en A Talangreira do Beque

La banda gallega Loita Amada actúa mañana, sábado 28, en la Talangreira do Beque de Moaña a las 19.00 horas. Presenta su disco «Resistir é Vencer». La entrada es libre y la programación incluye un «xantar popular» a las 14.00 horas y una charla sobre memoria histórica a cargo de Luís da Roxa a las 17.00 horas. El grupo combina rock con punk, folk, metal y ska.