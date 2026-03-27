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El Cineclub Bueu proyecta hoy «Una madre de Tokio»

El Cineclub Bueu proyecta hoy la película japonesa «Una madre de Tokio», dirigida por Yôji Amada. Una historia centrada en tres miembros de diferentes generaciones de una familia: una abuela afable, un hijo y padre en crisis y una nieta e hija desubicada. Será a las 21.00 horas en el Centro Social do Mar de Bueu.

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