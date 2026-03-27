El camerino de la Virgen de los Dolores, tres horas de trabajo

Tres horas se tarda en vestir a la Virgen de los Dolores. Las dos primeras se trabajan en la casa de Francisco Mallo, donde la imagen se guarda el resto del año. Allí, camareras y camareros se esfuerzan por poner todo a punto. Es un trabajo meticuloso, que se realiza con muchísima devoción y sosiego. La tercera hora es ya en la excolegiata, donde la Virgen permanece en al palio, en la nave sita a la izquierda del altar mayor, donde el templo tiene su otra puerta de entrada. Esos sesenta minutos están completamente dedicados a colocar el manto azul bordado en oro. Parece un trabajo fácil, pero no lo es tanto. A ello se dedicaban ayer por la mañana ocho miembros de la directiva de la Hermandad de los Dolores, que preside Xheila Lorenzo: Adrián Otero, Mercedes Mallo, Eugenio Román, Inés Graña, María del Carmen Portela, Manola Menduiña, Mario Lorenzo y Aida Lorenzo. La familia de Mercedes Mallo e Inés Graña levan un año en la hermandad y muchos de ellos ejerciendo también de este trabajo de camareros y camareras que visten a la Virgen. También está Iago Capela, el actual vicepresidente, que ocupar el mismo cargo que ocupó en su día su abuelo en la cofradía.

Camareras adornando el palio de la Virgen de los Dolores. | FDV / FDV

«Non é así de fácil; botar por enriba o manto e xa está», comenta Xheila, en su afán de que todo esté bien colocado. La Virgen de los Dolores sale mañana con vestido granate bordado en oro y el manto azul, también bordado en oro, con la corona de oro y bajo palio. A los pies de la Virgen, 180 orquídeas y 130 dendrovios; en su altar, rosas y pitiminí. Al mediodía de ayer estaba todo en su sitio. Los camareros y las camareras había empezado su labor a la hora de abre la excolegiata: las 080.00 horas y su trabajo solo se interrumpió por una misa y un funeral. Ayer ya no quedaba otra cosa que hacer. No hacía falta ni mirar al cielo para ver si iba a llover o no. El buen tiempo está asegurado, algo que tranquiliza a la hermandad, que lleva años pendiente de los informes meteorológicos.

Trabajo de los camareros y camareras en el altar de la Virgen. / FDV

La festividad de los Dolores comienza con una misa a las 09.00horas, un pasacalles a las 11.00 horas y un concierto de la banda de música Bellas Artes, a las 12, en el atrio de la excolegiata. A las 18.00 horas está fijado el Vía Crucis y una hora más tarde la misa solemne, oficiada por el conciliorio de la hermandad.

La costaleros tenía también ayer sus trajes lavados y planchados. Son 29 hombres y una mujer los que se ocuparán de llevar a hombros el paso de la Virgen de los Dolores en la procesión que se celebra después de la misa de siete. La presencia de la única mujer entre tanto hombre se debe a que está ofrecida. No fue hasta el año 2022 que entre los costaleros hombres se coló una mujer, que también estaba ofrecida. Acompañan a la Virgen en procesión el estandarte de la hermandad y el estandarte de honor, datado en 1748, fecha de la fundación de la hermandad, con el marco bordado hace cien años por las monjas del Colegio Compañía de María de Cangas. También salen en procesión el denominado Tercio Infantil y los penitentes, en total, algo más de 80 personas. El ritmo lo pone una vez más la banda de música Bellas Artes, que marcha el paso de una procesión que sale a la calle Real, llega a la Praza da Constitución y recorre la Alameda Vella para regresar a la excolegiata por la calle Real.Muchos de los costaleros que estarán en la procesión de Cangas lo harán antes en la iglesia de Coiro, donde a las 18.00 horas hay misa y procesión en honor de la Virgen de Los Dolores.

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La parroquia Nuestra Señora del Carmen de Moaña también celebra los Dolores, con misa y procesión a las 19.00 horas.En la parroquia de San Martiño hay igualmente misa y procesión a las 19:45.