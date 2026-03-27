BNG, PSOE y PP tienen ya candidatos a la Alcaldía y EU renuncia a presentarse

En pleno año de tren de elecciones autonómicas, los partidos políticos preparan las elecciones municipales, pendientes también de las elecciones generales, que se prevén también para el próximo año, poco después de las locales, si es que no se adelantan. Y lo cierto es que muchas formaciones de izquierdas están pendientes de cómo se va a conformar la estrategia a nivel nacional para decidir su candidato. Los partidos políticos en Galicia ya van haciendo públicos sus candidatos a las alcaldías y Cangas no es ajena a este movimiento de piezas, que no va a dejar muchas sorpresas, por los sopesado ayer.

Sagrario Martínez (PSOE), en el pleno de Cangas. / Gonzalo Núñez

El BNG de Cangas mantiene su apuesta por la actual alcaldesa, Araceli Gestido, aunque ya se sabe que tanto ella como su formación política son muy escrupulosos con eso de respetar los tiempos y las decisiones que se adopten en las asambleas. Araceli Gestido calla, luego otorga. Pero ella no renuncia a repetir como candidata, por segunda vez, a la alcaldía de Cangas por el BNG. Se tienen que torcer mucho las cosas para que no vuelva a encabezar la lista nacionalista. Ayer, ella insistía en que quiere respetar el proceso.

Victoria Portas (AV) en las escaleras del Concello / Fdv

El PSOE hace tiempo que tiene candidata, que coincide con la persona que ostenta el liderato del partido en Cangas, la secretaria xeral de la ejecutiva local, Sagrario Martínez. Ella no lo oculta. No tiene motivos para hacerlo, porque cuenta, además, con el favor de la secretaria provincial del PSOE. Releva en este cargo a Iria Malvido, que quedó fuera de la carrera tras dar positivo en una alcoholemia.

Dolores Hermelo (PP) en el Parlamento de Galicia. / Gonzalo Núñez

El otro partido que forma parte del gobierno de Cangas, Esquerda Unida (EU) no tiene previsto presentar candidato, al retirarse la que lo fue Aurora Prieto. Los cargos de esta formación en Cangas coinciden que no es el momento y que tampoco hay estructura como para formar parte de una coalición, ni con Podemos, ni mucho menos con Alternativa dos Veciños, que es la otra fuerza de izquierda con representación municipal, pero que está en la oposición, Alternativa dos Veciños. Esta formación, cuya cabeza visible no es la que fue cabeza de lista, Victoria Portas, sino Mariano Abalo, ex edil de Cangas, de larga trayectoria. Lo cierto es que lo de Victoria Portas es una completa incógnita. Mariano Abalo insiste en que lo primero es saber cómo se reorganiza la izquierda a nivel nacional para después estructurarse en los municipios. Alternativa dos Veciños se estructura a nivel gallego, pero no descarta ninguna operación de izquierdas a nivel nacional para las elecciones generales. Como subraya Abalo, también hay que respetar las decisiones de la asamblea, que es la que decide el candidato o candidata. Por su parte, se descarta de regresar a la primera línea de la política local. Considera que es necesario dejar espacio para que entren nuevas caras y siempre estar ahí para reforzar un proyecto.

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Hermelo: «Trabajo para serlo»

El PP tiene candidata: Dolores Hermelo. Se trata de la misma persona que ejerce la portavocía del grupo municipal y que es parlamentaria gallega. También ella está pendiente de la asamblea correspondiente, pero su cargo ya cuenta con el visto bueno del partido a nivel provincial y a nivel gallego. En este sentido, Dolores Hermelo manifestó ayer que en varias reuniones de la provincial del PP se habló ya de los candidatos a las alcaldías gallegas.Dolores Hermelo afirma que trabaja para ser candidata del PP a la alcaldía de Cangas y que tiene voluntad de serlo. Pero también en el PP se quiere refrendar estos nombramientos en asambleas. Si bien, después de que se marchara José Enrique Sotelo (exalcalde de Cangas y que fue el último candidato del PP a la alcaldía en las pasadas elecciones municipales), hubo dudas y se dejaron entrever facciones, ahora existe unanimidad en que sea Dolores Hermelo la que opte a ser elegida alcaldesa de Cangas por el Partido Popular. Lo que antes se guardaba como un secreto hasta casi el principio de Cangas, ahora los partidos políticos se apresuran en dar a conocer. Ya un año de antelación no es mucho.