Alerta en la hostelería por un timo para llevarse comida y dinero

La hostelería de O Morrazo está a ojo avizor y con sus grupos de whatsapp en alerta por los intentos de timo de un cliente, que llama o se presenta en los establecimientos asegurando que acude de parte de una persona conocida para llevarse comida sin pagar o para que le presten dinero que luego no va a devolver. En ocasiones aprovecha momentos en los que los locales están a tope de trabajo para intentar coger desprevenidos a los empleados o a sus responsables, como ocurrió recientemente en un negocio de Bueu durante la festividad de San José y del Día del Padre.

Su forma de actuar habitualmente consiste en llamar telefónicamente o presentarse directamente en local, asegurando que trabaja para un empresario o persona conocida para hacer un encargo de comida para llevar. Lo hace sin pagar, asegurando que «luego lo pagará mi jefe». En realidad se trata de un engaño y a veces incluso pide prestado dinero en metálico, como 50 o 100 euros.

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En el caso de Bueu, la Policía Local asegura que no tiene constancia de ninguna denuncia, aunque sí que recibió un aviso de la Guardia Civil alertando de este engaño. Curiosamente, una persona sí que transmitió —en un contexto informal— a responsables municipales que tenía constancia de que este timador había utilizado su nombre para cometer este engaño en el municipio. Al parecer se trata de un hombre de unos 60 años de edad y que viviría en Cangas.