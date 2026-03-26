Velos en las estatuas de Cangas y Moaña por las mujeres de Afganistán
La campaña se realizó en varios puntos de la provincia
Al menos dos estatuas de O Morrazo amanecieron este jueves con sus cabezas cubiertas por velos morados. Se trata de una campaña feminista que se desarrolla en varios puntos de la provincia como Pontevedra, Vigo u O Porriño y que busca sensibilizar y mostrar solidaridad con las mujeres de Afganistán, que sufren la represión y el férreo control del régimen talibán.
Se realiza coincidiendo con la intervención en el Parlamento Europeo, hoy de una delegación de mujeres feministas españolas para exigir a la Unión Europea medidas que protejan la situación de las mujeres en el país asiático y para denunciar su inacción al respecto.
En Moaña se "veló" la estatua del emigrante en la calle As Barxas y en Cangas la de Félix Soage, ubicada en la Alameda Vella. Unos carteles sobre ellas rezan el siguiente lema: "Mulleres de Afganistán, aquí están as túas irmás".
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