Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Profesiones pleno empleoRFEF apuesta Vigo MundialFerran JutglàVenta PevasaAtacada jauría de perrosNoelia Castillo Eutanasia
instagramlinkedin

Velos en las estatuas de Cangas y Moaña por las mujeres de Afganistán

La campaña se realizó en varios puntos de la provincia

La intervención en una estatua de Moaña.

La intervención en una estatua de Moaña. / FdV

Fran G. Sas

Al menos dos estatuas de O Morrazo amanecieron este jueves con sus cabezas cubiertas por velos morados. Se trata de una campaña feminista que se desarrolla en varios puntos de la provincia como Pontevedra, Vigo u O Porriño y que busca sensibilizar y mostrar solidaridad con las mujeres de Afganistán, que sufren la represión y el férreo control del régimen talibán.

Se realiza coincidiendo con la intervención en el Parlamento Europeo, hoy de una delegación de mujeres feministas españolas para exigir a la Unión Europea medidas que protejan la situación de las mujeres en el país asiático y para denunciar su inacción al respecto.

Noticias relacionadas

La estatua velada en Cangas.

La estatua velada en Cangas. / FdV

En Moaña se "veló" la estatua del emigrante en la calle As Barxas y en Cangas la de Félix Soage, ubicada en la Alameda Vella. Unos carteles sobre ellas rezan el siguiente lema: "Mulleres de Afganistán, aquí están as túas irmás".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents