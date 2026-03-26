La sentencia de Couso aviva el conflicto vecinal

La sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Pontevedra, que condenó a una vecina del barrio de Couso, en la parroquia de Meira, a 18 meses de prisión por los delitos de acoso y lesiones a otra vecina y a su hijo y al pago de una indemnización total de 16.789 euros —3.500 a ella y 13.289 al hijo—, ha avivado el conflicto entre familias, centrado en tres mujeres, que se arrastra desde hace años y que explotó en 2024, con agresiones, por la falta de espacio en el vial para estacionar los vehículos.

La sentencia por la denuncia de Susana M.C. condena a Rosa S.C. por el hostigamiento al que la sometió entre 2020 y 2022 y también a su hijo, que tenía 13 años y era menor de edad entonces, con insultos, amenazas, vejaciones e intentos de agresión por parte de ella, incluso le llegó a hacer el gesto pasándose el dedo por el cuello haciendo el ademán de cortárselo.

La vecina denunciante asegura que ella solo quería hacer pública la sentencia condenatoria que demuestra que siempre dijo la verdad y que su familia vive hostigada por esta mujer, pero no quería volver a levantar polémica con enfrentamientos de atrás y que se difundiera un vídeo de ella hace tiempo respondiendo al hostigamiento de Rosa, en el que ella se bajó los pantalones porque la mujer la seguía por el vial grabándola en vídeo en uno más de los habituales enfrentamientos en la calle.

La mujer condenada, en declaraciones a la TVG , aseguró respecto a la sentencia que lleva ocho años en tratamiento psiquiátrico por este conflicto vecinal en el que ella está apoyada por otra vecina contra Susana M. C. Dijo que cuando su vecina llegó al barrio, ella le dio hasta de comer en la mudanza y le ayudó a cortar setos, pero al cabo de un mes se lió con otros vecinos y «empezó a escornar conmigo, me echaba excrementos, hasta ratas y peces muertos y sal en el portal».

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Susana M.C. no entiende que se difunda ese vídeo suyo, de cuando se bajó los pantalones hace tiempo para reprochar la actitud de Rosa S. C., que nada tiene que ver con esta sentencia y que ha causado mucho dolor en sus padres que la llamaron llorando. Se trata de un vídeo que ella sabe que lo grabó, pero que que nunca se había difundido y critica que ahora esté en todas las redes sociales causando este daño. Susana M.C. también le responde a la otra vecina que la acusó a ella de tener antecedentes penales y que la investiguen, «que presente pruebas y que me investigue, que lo que valen son los hechos, no las habladurías».