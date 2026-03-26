Día del Teatro
Reparto de revistas de la «erregueté» en Cangas
El Día Internacional del Teatro, establecido por la Unesco desde 1961 el 27 de marzo, no pasa desapercibido en Cangas, en donde las artes escénicas están enraizadas. Así el Fondo Teatral María Casares (FTMC) de la Biblioteca Pública Central de Cangas lo celebra con un regalo de revistas de la «erregueté» —Revista Galega do Teatro— para todas las personas interesadas por la cultura y el teatro.
Los ejemplares pueden recogerse gratuitamente desde ayer y en las próximas semanas, en el Auditorio Municipal Xosé Manuel Pazos Varela, en horario de apertura del auditorio. Textos de literatura dramática, entrevistas con actores, actrices, directores y reportajes sobre teatro gallego y universal son algunos de los temas en las revistas.
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