La próxima empresa de la basura debe invertir 10 millones en mejorar el servicio

La junta de gobierno de la Mancomunidade do Morrazo, integrada por ediles del BNG, PSOE y EU de Bueu, Cangas y Moaña, aprobó ayer el expediente de contratación del servicio de recogida de basura, que lleva años funcionando con un contrato prorrogado.

En cuanto el pliego de condiciones se publique en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), se dará por iniciado el proceso de licitación. El contrato tendrá una duración de diez años y un importe previsto de 43.706.211,73 euros, a razón de más de 4,3 millones anuales.

La cifra supone casi tres millones de euros menos que la contemplada en el anuncio previo publicado en noviembre en las plataformas de contratación para dar más tiempo a las empresas del sector. El ajuste permitió rebajar el coste en unos 300.000 euros al año.

Según ha podido saber FARO, son varias las empresas de gestión de residuos sólidos urbanos que han contactado con la Mancomunidade para interesarse por los plazos de la licitación, por lo que el organismo confía en que haya ofertas suficientes para sacar adelante el nuevo contrato.

La empresa que resulte adjudicataria deberá asumir una inversión inicial mínima de 9.814.487,60 euros. De esa cantidad, más de 8,5 millones se destinarán a reforzar los medios de recogida y gestión de residuos, y más de 1,2 millones, a mejoras en el complejo ambiental de A Portela. El concurso valorará, además, a las compañías que ofrezcan inversiones superiores.

El pliego obliga a renovar la flota de vehículos y a mejorar la atención telefónica

La presidenta de turno de la Mancomunidade do Morrazo y alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, defiende que el nuevo contrato debe garantizar una recogida de residuos “más sostenible, eficiente y adaptada a la economía circular”. De hecho, el expediente de contratación cita en varias ocasiones los objetivos marcados por la Agenda 2030 y por la Comisión Europea, que fijan metas de preparación para el reciclaje de los residuos municipales, así como la reducción de los desechos destinados a vertedero. También se alude a las obligaciones legales recogidas en la Ley de Residuos y Suelos Contaminados de Galicia.

Entre las mejoras previstas respecto al modelo actual figura la recogida selectiva de la fracción orgánica, del aceite doméstico y de otros residuos reciclables mediante puntos limpios de proximidad.

La futura concesionaria también estará obligada a reforzar las brigadas de recogida de residuos dispersos y de los procedentes de la limpieza viaria, además de ofrecer un mayor soporte telefónico para atender las solicitudes de recogida bajo demanda. El contrato prevé, asimismo, una mayor aplicación de la tecnología para mejorar la trazabilidad de los residuos y la ampliación de la recogida de contenedores de reciclaje mediante la implantación de sistemas de carga lateral y trasera.

Otro de los compromisos será la renovación de la flota de vehículos de recogida, que ha dado numerosos problemas en los últimos años. La adjudicataria deberá incrementar también la partida destinada a campañas de sensibilización ciudadana y la reservada para la gestión de vertederos incontrolados. Además, tendrá que mejorar la calidad del servicio mediante una auditoría externa anual.

Aunque los partidos que gobiernan la Mancomunidade renunciaron al objetivo inicial de asumir la gestión directa del servicio de basura, el futuro contrato sí reservará al ente supramunicipal el derecho a recuperar el servicio si lo considera oportuno, una vez transcurridos al menos cinco años desde el inicio efectivo de la ejecución. En ese caso, la Mancomunidade tendría que compensar al adjudicatario por el importe correspondiente a las inversiones pendientes de amortizar.