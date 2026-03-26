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Política Local

El PP vuelve a acusar al gobierno de perder ayudas

Juan Calvo

Cangas

El grupo municipal del PP de Cangas vuelve a sentar su política de oposición en revelar las subvenciones que supuestamente dejó escapar el gobierno local de Cangas. En esta ocasión, los populares aseguran que el ejecutivo local ni tan siquiera se molestó en solicitar al Fondo de Compensación Ambiental las ayudas para sistemas de depuración, ni ayudas para mejorar los servicios básicos en las parroquias y los archivos municipales. Afirma el grupo líder de la oposición de Cangas que esta «neglixencia» se suma a la larga lista de millones de euros ya perdidos en ayudas estatales y europeas. «A sua desidia crónica está arruinando e paralizando Cangas. Pasan a vida chorando e esixindo a Xunta, pero cando convoca líneas de axuda non as piden».

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