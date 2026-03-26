El PP denuncia el retraso de la obra de saneamiento en Area de Bon

El PP de Bueu denuncia el «reiterado incumprimento» en los plazos de la obra de saneamiento en Area de Bon, lo que provoca que el principal acceso a esta playa de Beluso presente un estado «lamentable» a las puertas de la temporada de Semana Santa. El acta de replanteo de los trabajos se firmó el 14 de julio e inicialmente debían estar listos en cinco meses. «A xestión desta obra por parte do goberno local, algo que se repite en practicamente todas as actuacións, non está a ser a máis adecuada», afirma la portavoz del PP, Elena Estévez.

El gobierno local bueués aprobó una prórroga de dos meses, que en principio concluía el pasado 14 de febrero, en base a las gestiones que había que hacer con la empresa de distribución eléctrica, a los efectos de los temporales del invierno y a las vacaciones navideñas. A mayores se aprobó un modificado del proyecto para incluir un bombeo adicional, pero afirmando que esta circunstancia no afectaría a los plazos de ejecución.

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«Non pode ser que unha obra comece en xullo, que teña que estar lista en cinco meses e que xa levemos case nove e siga sen rematar», critica Elena Estévez. La portavoz del PP denuncia que se llega en esta situación a la temporada de Semana Santa. «Todo apunta a que os traballos vanse paralizar por estas datas festivas, co cal seguirase acumulando un retraso que nos parece excesivo», dice. Estévez asegura que no se trata de un problema puntual, sino de una «constante». «A este goberno nunca parecen importarlle as cousas, como se non fora con eles, nin os prexuízos para os veciños nin para os negocios porque está claro que a situación en Area de Bon non vai convidar a que xente vaia en Semana Santa», concluye.