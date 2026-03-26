La OMIC de Bueu recuperó más de 626.600 euros para los consumidores entre 2021 y 2025, un servicio clave

La Oficina Municipal de Consumo de Bueu (OMIC) tramitó durante el año 2025 casi 1.600 consultas de la ciudadanía, que derivaron en un total de 213 reclamaciones. Unos expedientes que implicaron la recuperación de un total de 111.631 euros para los consumidores, unas cifras que constatan la consolidación de este servicio como un recurso de referencia para la ciudadanía en materia de consumo. Más aún si se amplía el foco temporal de su gestión: en el periodo 2021-2025 el montante supera los 626.600 euros. El equivalente a más de 100 millones de las antiguas pesetas.

Estas cifras pueden experimentar un importante impulso en cuanto se presente la demanda colectiva para reclamar el cobro de los gastos hipotecarios de aproximadamente 300 vecinos de Bueu y municipios limítrofes. La oficina está a punto de concluir el proceso para que todos los demandantes aporten la documentación que les faltaba y pasen a firmar. La previsión es que entre abril y mayo se pueda convocar a los afectados a una reunión informativa previa a la presentación de la demanda.

Los asuntos que generaron más consultas y expedientes durante el año 2025 están relacionados con una serie de inspecciones realizadas por Aqualia en enganches a la red municipal de abastecimiento de agua y la regularización de contratos; reclamaciones a compañías aseguradoras relacionadas con daños ocasionados por los temporales; mediación con las compañías eléctricas para evitar el corte de suministro en hogares vulnerables; negociación para fraccionar deudas con las compañías comercializadoras de luz; asesoramiento en contratos de alquiler de vivienda; o apoyo a la ciudadanía para la inscripción en la conocida como Lista Robinson ante el elevado número de llamadas comerciales.

Cuadro con la evolución de la OMIC de Bueu en el periodo 2021-2025. / OMIC Bueu

Las estadísticas del último lustro confirman la evolución al alza de la OMIC de Bueu, «nos que ademais da recuperación de cartos para a cidadanía ofreceuse asesoramento e mediación en centos de conflitos de consumo», destaca el informe de gestión. En 2021 tramitó 1.383 consultas, 381 reclamaciones y se recuperaron 57.557 euros; en 2022 fueron 1.141 consultas, 375 reclamaciones y 88.431 euros; en 2023 fueron 1.219 consultas, 298 reclamaciones y se rozaron los 170.000 euros recuperados; en 2024 fueron 1.232 consultas, 355 reclamaciones y casi 200.000 euros recuperados. En 2025 fueron 1.580 consultas, 213 expedientes y 111.631 euros.

El desglose por sectores del año pasado deja un total de 64 reclamaciones por los servicios de luz, gas y agua; 25 tanto en el sector bancario como en el de las telecomunicaciones/telefonía; 23 por seguros; 21 por comercio a distancia o electrónico; 15 por comercio en tiendas; 10 vinculadas a viajes; 9 sobre automoción; 5 sobre sanidad y el resto son sectores variados.

44 expedientes para solicitar el bono social eléctrico, con un ahorro de 26.400 euros

En este balance de la oficina de consumo de Bueu también destacan las gestiones para solicitar el bono social eléctrico, una medida de protección destinada a personas consideradas vulnerables y que permite aplicar descuentos en la factura de la luz en función de la situación económica de los solicitantes. En 2025 fueron un total de 44 expedientes, que significaron un ahorro estimado de 26.400 euros para los beneficiarios.

No todas las reclamaciones tramitadas desde la OMIC de Bueu suponen una devolución de dinero para los consumidores. En muchos casos, la labor de mediación de la oficina municipal permite resolver incidencias relacionadas con la corrección de errores en facturas, la modificación o cancelación de contratos, dar de baja servicios no contratados o el cumplimiento de las condiciones contractuales acordadas. Así, se evitan perjuicios económicos para el consumidor y, sobre todo, se garantiza la protección de sus derechos y la prevención de costes indebidos en el futuro.

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Desde la Concellería de Persoal e Promoción Económica, Silvia Carballo, subrayan que «mentras noutros concellos este servizo foi desaparecendo, no noso caso decidimos apostar pola OMIC e temos a sorte de contar cunha técnica de consumo cun compromiso que vai máis alá das súas funcións». La concejala reconoce que el Concello se tiene que plantear reforzar la OMIC con más personal, sobre todo a raíz de la demanda colectiva por los gastos hipotecarios y que supuso «unha gran carga de traballo».